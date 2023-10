I bambini al museo archeologico di Aidone

E’ diventato l’evento culturale più importante d’Italia, quello dedicato ai bambini con l’obiettivo di facilitare l’incontro tra le famiglie e i luoghi espositivi presenti nei vari territori. L’iniziativa FaMu (famiglie al museo), anche quest’anno è stata voluta fortemente dal direttore del Parco archeologico di Morgantina e della Villa romana del Casale, Liborio Calascibetta che, con la locale Pro Loco, ha organizzato, per i piccoli partecipanti, una mattinata all’insegna della scoperta e del gioco.

Il percorso negli spazi museali

Tanti piccoli visitatori curiosi sono stati accolti dal personale della Pro Loco, che li ha guidati in un piccolo percorso conoscitivo degli spazi museali, che sono rimasti affascinati dai tanti preziosi reperti esposti. Apprezzato è stato inoltre il momento creativo e ludico, quando le volontarie del Servizio civile unico della Pro Loco: Alessandra Romano, Angelica Perdichizzi e Michela Florio hanno coinvolto i bambini nella “Caccia ai reperti di Morgantina” con attività laboratoriale di disegno, di scrittura.

Le foto ricordo

Non sono mancate le tante foto ricordo della Giornata nazionale che ha voluto offrire, anche per quest’anno, spunti per stimolare ai valori quali l’accoglienza e per esortare i musei a riflettere anche sul tema dell’accessibilità dei luoghi espositivi. L’edizione 2023 con la tematica “Apriti museo” prosegue l’obiettivo del 2022 “Diversi sì ma uguali” puntando su un museo aperto a tutti: ai bambini, agli adulti, agli anziani, agli stranieri, alle persone con disabilità.



Angela Rita Palermo