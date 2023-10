Omicidio a Valguarnera, deceduta in ospedale donna travolta da auto

E’ morta in ospedale, a Caltanissetta, Nunzia Arena, la donna di 89 anni, che, questa mattina, era stata travolta accidentalmente dalla macchina, una Fiat Punto, di Salvatore Scamacca, l’operaio edile di 47 anni vittima di un agguato a colpi di arma da fuoco in via Archimede, a Valguarnera, e deceduto qualche minuto dopo per le ferite riportate.

Travolti donna e commerciante

L’uomo, che era alla guida del suo veicolo, non è riuscito a schivare sia la pensionata sia un commerciante ambulante di frutta e verdura dove la donna si era recata per fare compere.

Caccia al presunto assassino, è armato

E’ stata trasferita con l’elisoccorso all’ospedale di Caltanissetta ma le lesioni riportate non le hanno dato scampo. Frattanto, proseguono le ricerche per rintracciare il presunto assassino, Guglielmo Ruisi, 51 anni, che sarebbe ancora armato mentre per allontanarsi, secondo i carabinieri e la polizia, avrebbe usato una Mercedes Clk.

Rino Caltagirone