Pallamano, Mattroina supera Marsala e Licata

Inizia con una gloriosa vittoria fuori casa il campionato under 17, per la EdelspiI Mattroina

Handball, che ottiene una doppia vittoria, la prima con la Pallamano Marsala, la seconda con la

Guidotto Licata. Nella prima partita contro la Pallamano Marsala, la vittoria è sul filo del rasoio,

con un 24 a 22.

La parole del capitano

“Una partita combattuta, come dichiara il capitano della Mattroina, Gaia Furia, siamo partite contratte

e non abbiamo disputato un primo tempo all’altezza delle nostre possibilità”. Il primo tempo infatti, si conclude 11 a 13, a sfavore del Troina, che nel secondo tempo si compatta e riesce ad andare avanti di 4 punti, conducendo la partita fino alla vittoria finale. Anche nella seconda partita contro i padroni di

casa della Guidotto Licata, la Edilspi Mattroina ottiene la vittoria con il risultato di 24 a 17.

“Questa partita non ci ha dato particolari problemi, afferma il mister, Francesco Andolina. Ora cercheremo di prepararci al meglio per lo scontro fuori casa contro la pallamano Halikada, per il campionato in A2, che si terrà giorno 22”.

Sandra La Fico