Convegno all’Oasi di Troina, oltre mille presenze

Si è conclusa la due giorni del convegno “Nuovi Paradigmi per la Disabilità Intellettiva ei Disturbi dello Spettro dell’Autismo: dalla Diagnosi all’Intervento”, organizzato dall’IRCCS Oasi di Troina.

La due giorni

Due giorni intensi, il 13 e il 14 ottobre, con una rilevante partecipazione (più di mille presenze), oltre ai vari relatori ed esperti nel campo della salute, della scuola, della ricerca scientifica e della famiglia. Le due giornate sono state ricche di approfondimenti su argomenti importanti come diagnosi, trattamento, supporto integrato e nuove prospettive nell’ambito della Disabilità Intellettiva e dei Disturbi dello Spettro dell’Autismo.

L’approccio integrato

Il convegno ha evidenziato l’importanza dell’approccio integrato, e soprattutto la continuità degli interventi, e poi anche la sinergia tra servizi sanitari, scolastici, sociali e di ricerca per fornire un supporto adeguato alla persona e alla sua famiglia. Sono state discussi i nuovi interventi abilitativi, riabilitativi, e soprattutto l’uso dei nuovi strumenti tecnologici che sono un valido e significativo supporto per le persone con Disabilità Intellettiva e Autismo.

Gli workshop

A tal proposito sono stati molto apprezzati due workshop che hanno messo in evidenza le tecnologie utilizzate nell’ambito dell’abilitazione. Un primo workshop dal titolo: “Il software Authoring: una risorsa per l’apprendimento” ha visto protagoniste direttamente due ragazze ospiti dell’Oasi che hanno fatto vedere le varie fasi imparate e svolte da loro per configurare un programma interattivo; l’altro dal titolo: “Interventi di Terapia Occupazionale nel Disturbo dello Spettro dell’Autismo e nella Disabilità Intellettiva”, anche in questo caso con la presenza attiva di un ospite dell’IRCCS Oasi.

“Scambio di conoscenze”

“L’IRCCS Oasi di Troina – ha detto il dott. Buono, direttore UOC di Psicologia dell’Istituto e coordinatore scientifico del convegno – ha dato l’opportunità a tanti operatori sia in ambito clinico che scolastico di potersi confrontare e focalizzare l’attenzione sulle due grosse tematiche di questo convegno. Uno scambio di conoscenze molto intenso e credo che tutti, indipendentemente dai ruoli e dalla competenze, abbiano avuto modo di apprendere qualcosa di importante L’IRCCS Oasi di Troina si conferma un punto di riferimento sia per le famiglie coinvolte che per la comunità scientifica nazionale e internazionale, sulla base della pluriennale esperienza e competenza, per il proprio approccio multidisciplinare, e per la conoscenza e studi approfonditi su questo campo che hanno consentito importanti risultati grazie alla sperimentazione di protocolli specifici”.