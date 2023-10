L’arbitro è in ritardo ma non il Troina che sbanca in trasferta

L’A.S.D. Città di Troina centra l’obiettivo nella difficile trasferta di sabato a Itala, nel messinese, dove nella seconda trasferta del campionato di seconda categoria batte la Vigor Itala per 1-3.

Il giallo dell’arbitro

La partita, fissata per le 15:30, inizia con quasi tre ore di ritardo e, nel frattempo, i tifosi che seguivano la gara attraverso alcuni siti specializzati restavano disorientati, prima per l’indicazione che vedeva i rossoblu perdenti addirittura per 5-0 e, poi, per una generica indicazione secondo cui la partita era stata sospesa. I chiarimenti arrivavano dai canali social ufficiali della squadra di mister Compagnone, da cui si apprendeva che era stato il direttore di gara a tardare il suo arrivo.

Il successo

I Rossoblu, ormai avvezzi a far gol nei primi minuti, impongono il vantaggio con l’attaccante Biondi al 9’ e continuano un primo tempo dove il comparto offensivo si rendeva più volte pericoloso. Al 39’ pareggio della Vigor Itala su calcio di rigore, ma la gioia per i padroni di casa dura poco, al 43’ l’attaccante Suraniti, al suo esordio da titolare, insacca di testa e riporta in vantaggio i rossoblu. Il secondo tempo continua con il Città di Troina che continua a essere pericoloso e sfiora più volte il gol. All’87’ rete dell’1-3 siglata

dall’attaccante L’Episcopo che chiude la gara. Al termine queste le parole del giovanissimo attaccante Suraniti, classe 2005: “ero molto emozionato per l’esordio da titolare, sono molto contento di aver segnato un gol decisivo, ma l’importante è che abbiamo vinto. Dedico questo gol a mio padre. Gruppo? Siamo una grande famiglia, ci vogliamo tutti bene, speriamo di continuare cosi”.

Degna di nota la prestazione del difensore Ferruzza, che offre due assist ai marcatori Biondi e

L’Episcopo. Prossima partita in casa domenica prossima contro la vecchia conoscenza Crisas Assoro.

Sandra La Fico