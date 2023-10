Didactica, le scuole di Enna all’evento formativo

Per l’edizione siciliana di Didactica, il più importante evento fieristico nazionale dedicato al mondo della scuola, dell’università, della formazione e della ricerca scientifica, boom di presenze. Si stima infatti che oltre 9000 siano stati i visitatori fra insegnanti, dirigenti scolastici, educatori, studenti e imprenditori arrivati da tutto il Sud Italia, tra cui le scuole della Provincia di Enna, per rimanere aggiornati sulle

ultime novità nel campo formativo e tecnologico.

La coprogettazione

Tra gli eventi organizzati dalla Regione Siciliana – Assessorato dell’istruzione e della formazione professionale, si è svolto il Seminario scientifico “Coprogettazione tra Istituzione formativa e Impresa

nel Sistema duale”. L’evento, organizzato in collaborazione con Anpal servizi, l’Agenzia tecnica del Ministero del Lavoro che supporta la Regione Siciliana nella programmazione e attuazione degli interventi previsti dal Pnrr, è stato introdotto e moderato da Giovanna Cuttitta – dirigente del Servizio Programmazione Ie Fp della Regione, che ha evidenziato le innovazioni introdotte nel sistema IeFp in attuazione del Pnrr Sistema duale. La responsabile regionale Anpal servizi Patrizia Caudullo ha

evidenziato il ruolo di Anpal servizi nel supporto alla Regione Siciliana per la programmazione, attuazione e monitoraggio degli interventi del Pnrr investimento Sistema duale e riforma Gol, mentre la Referente per il duale ha presentato l’azione di Assistenza tecnica all’Assessorato.

Il sistema duale

Il relatore del Seminario, Serena Schillirò – Anpal servizi Sicilia, ha delineato il quadro del Sistema duale, come modificato alla luce del Pnrr, e delle modalità e strumenti di coprogettazione tra le istituzioni formative e le imprese per qualificare i percorsi di alternanza e apprendistato di I livello e consentire, ai giovani coinvolti in percorsi duali, un apprendimento work based e l’incremento dei contratti di apprendistato duale che consentono di conseguire un titolo di studio nell’ambito di un vero e proprio contratto di lavoro.

Angela Rita Palermo