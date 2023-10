Fughe di gas, presentato software per evitare dispersioni

Italgas, la società concessionaria del servizio di distribuzione cittadina del gas naturale, ha presentato un nuovo programma per monitorare la dispersione di gas. E lo ha fatto nel corso di un incontro con gli assessori di Enna, Francesco Alloro e Salvatore Sanfilippo, a cui hanno preso parte anche l’ingegnere Capo Salvatore Reitano ed il vicepresidente del Consiglio Comunale, Giancarlo Vasco.

La fuga di gas a Montesalvo

Una iniziativa che, fatalmente, arriva poche ore dopo l’incidente all’eremo di Montesalvo dove un camion, nel corso di una manovra, ha demolito una parte di un muro di cinta e causato la fuoriuscita di gas. Un episodio, comunque, non imputabile alla precarietà delle condotte.

Il nuovo programma

Italgas ha presentato Picarro Surveyor, ritenuta la tecnologia più all’avanguardia nel campo delle attività di monitoraggio delle reti gas. “Montata sugli automezzi di servizio, infatti, garantisce una sensibilità di rilevazione della presenza di gas nell’aria di tre ordini di grandezza superiori a quelli attualmente in uso dagli altri operatori del settore” fanno sapere dal Comune di Enna.

Le caratteristiche

Rispetto alla metodologia tradizionale, inoltre, questa non impone al veicolo di seguire il tracciato della tubazione interrata, ovviando così al problema di possibili ostacoli presenti lungo il percorso (come, ad esempio, le auto parcheggiate) e amplia in maniera esponenziale il volume dell’area monitorata (150-200 metri di larghezza e 5-8 metri in altezza contro 1-2 metri e 10-20 centimetri).

Rivela anche il metano

Il software, dalle informazioni fornite dal Comune di Enna, è in grado poi di rilevare non solo la presenza di metano ma anche di etano, restituendo in questo modo un dato più accurato circa la quantità di molecole di gas presenti nell’aria. Un dato che, incrociato con le informazioni relative alla direzione e alla velocità del vento e con le rilevazioni geo-referenziate, consente di fornire in tempi estremamente rapidi e con grande precisione la localizzazione della possibile origine della dispersione.