Il Procuratore di Enna saluta e va a Palermo

Ultimo giorno di lavoro al Tribunale di Enna per Massimo Palmeri che, per 8 anni, ha ricoperto il ruolo di Procuratore capo di Enna. Questa mattina, nel corso di una cerimonia, ha salutato il personale del palazzo di giustizia, i magistrati in servizio, gli avvocati ed i giornalisti. All’evento c’erano la presidente della Corte di Appello di Caltanissetta, Maria Grazia Vagliasindi, il procuratore generale di Caltanissetta, Fabio D’Anna, il presidente del Tribunale di Enna, Cesare Zucchetto ed il pm di Enna, Stefania Leonte.

Leonte tra i possibile reggenti

La sua destinazione è Palermo a seguito della nomina da parte del Csm a Procuratore aggiunto. Palmeri era succeduto alla guida della Procura a Calogero Ferrotti, nel gennaio 2016. In precedenza è stato sostituto procuratore di Trapani, provincia di cui è originario. Ad Enna, dunque, ci sarà un facente funzioni. Tra i papabili, Stefania Leonte, che ha la maggiore anzianità tra i sostituti.