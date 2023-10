Le nuovi luci non illuminano una zona di Enna, “pronta una soluzione”

La nuova illuminazione pubblica ad Enna presenta dei limiti, almeno nelle zone di zone di Viale Diaz, Viale IV Novembre e Via Pergusa. Il servizio non è efficiente per via della scarsa illuminazione, come hanno avuto modo di constatare l’ingegnere capo del Comune, Salvatore Reitano ed i rappresentanti dell’impresa esecutrice e della direzione lavori, al termine di un sopralluogo.

L’ammissione dell’assessore Alloro

“Abbiamo effettivamente riscontrato una criticità sul grado di luminosità che i nuovi corpi illuminanti sono in grado di fornire in queste zone della città- spiega l’Assessore Alloro- e pertanto abbiamo individuato delle soluzioni di carattere tecnico che nei prossimi giorni saranno attuate”.

Lavori in corso

L’assessore spiega che “i lavori sono tuttora in corso di esecuzione e quindi un giudizio complessivo potrà essere dato solo alla loro conclusione, considerato che in corso d’opera la direzione lavoro o il Comune stesso intervengono per individuare e risolvere le criticità che inevitabilmente possono emergere”.

“A tal proposito colgo l’occasione per comunicare – precisa infine l’Assessore- che sono in corso di esecuzione gli interventi di sostituzione dei quadri elettrici afferenti agli impianti di pubblica illuminazione di Enna alta e, per questa ragione, potrebbero manifestarsi dei disservizi passeggeri nell’illuminazione stessa. Nessun allarme quindi ma la normale procedura operativa degli interventi previsti e in corso di esecuzione “.