Pallamano, Mattroina amara sconfitta nel finale

Nella terza giornata del campionato nazionale di pallamano A/2 femminile, l’Edilspi Mattroina ha

affrontato l’Halikada Gattopardo di Palma di Montechiaro, in una partita che purtroppo si è

conclusa con una sconfitta, che si è giocata negli ultimi secondi di gioco.

L’analisi dell’allenatore

“La squadra ha commesso troppi errori in fase di possesso palla, dichiara il mister, Francesco

Andolina, la frenesia ha creato un po’ di confusione nella gestione delle azioni offensive, rendendo

difficile capitalizzare le opportunità di segnare. Nonostante ciò, una nota positiva è stata la difesa

guidata con maestria da Elisa Spalletta, capitano, e Martina Gugliotta, terzino, che hanno dimostrato

grande leadership e determinazione nel contrastare gli attacchi avversari. La difesa è stata ben

organizzata e ha mostrato una buona coesione di squadra, impedendo all’Halikada Gattopardo di

segnare goal facili”.

Le difficoltà della squadra

Dopo un mese di stop, questa che è la seconda partita per l’Edilspi Mattroina, ha comportato una

mancanza di ritmo e di continuità, fattore che inevitabilmente pesa sulle prestazioni della squadra.

Inoltre, un altro aspetto da considerare è stata la poca esperienza nel gestire la palla in momenti

cruciali della partita. In situazioni di pressione, specialmente negli ultimi istanti del match, che

hanno permesso all’Halikada Gattopardo di ottenere un vantaggio decisivo. Questo è un aspetto

su cui la squadra dovrà lavorare per migliorare la propria capacità di gestire le situazioni di tensione.

“Con l’impegno e il duro lavoro, conclude il mister, Francesco Andolina, la squadra può sicuramente

superare queste sfide e tornare più forte nelle prossime partite.

Sandra La Fico