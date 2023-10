Cacciatori uccidono 2 gatti, denuncia in Procura

E’ stata presentata una denuncia alla Procura di Enna a carico di alcuni cacciatori che nei giorni scorsi, nel corso di una battuta nella zona di Valguarnera, hanno ucciso due gatti.

La denuncia dell’Aidaa

A formalizzarla sono stati i volontari di Aidaa, associazione italiana difesa animali ed ambiente che hanno modo di accertare il comportamento di questi cacciatori che, secondo la loro tesi, avrebbero premuto il grilletto a ridosso di alcune abitazioni.

“Sparano a ridosso delle case”

“La loro identità è in fase di accertamento sia per il reato di maltrattamento di animali sia per la morte, senza contare una crudeltà inutile da parte loro” spiegano gli animalisti, per cui si tratta di comportamento inaccettabile da parte dei cacciatori che, in questo modo, “mettono a repentaglio non solo la vita degli animali ma la stessa incolumità degli abitanti”.