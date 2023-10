Kore, bando per 56 posti letto agli studenti

I primi risultati della “Città Universitaria” stanno per arrivare. L’Università Kore ha infatti pubblicato un bando di concorso per l’assegnazione di 56 posti letto presso la Residenza universitaria “Grand Hotel del lago” di Pergusa. La residenza, acquistata dall’UNIKORE e cofinanziata con fondi del PNRR, offrirà agli studenti assegnatari un posto letto in camera singola o doppia e relativi servizi.

La vocazione della città

Appare evidente che la strategia di sviluppo della città di Enna passa dall’idea-forza che sta maturando sempre più attorno ad una vocazione sopravvenuta. L’unica in grado di attrarre risorse umane ed economiche in un contesto in cui le caratteristiche di area interna e centrale generano spopolamento e fuga di giovani.

Il tema della Città universitaria

Da tempo siamo entrati nell’epoca in cui senza rappresentazione non c’è rappresentanza, eppure ancora oggi manca quella progettualità che stimoli la ricerca di forme e saperi per rendere visibili gli invisibili e per attraversare il deserto cercando l’acqua per calmare l’arsura dei nostri bisogni. Ciò che sta timidamente emergendo attorno all’inconsapevole “Città Universitaria” sono “tracce di sviluppo” che in tempi di scoraggiamento si ritrovano per interrogarsi sul rapporto tra classe dirigente e comunità.

Molto dipenderà da come queste tracce sapranno fare non solo rappresentazione di sé, ma nuova rappresentanza interrogante e contaminante le strategie delle future politiche pubbliche. In tale contesto, l’assenza di uno specifico assessorato comunale che si occupi solo della “Città Universitaria” dimostra l’esistenza di un deficit di consapevolezza che, invero, andrebbe urgentemente colmato.