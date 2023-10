Teatro, applausi per i pompieri in tacchi a spillo

La nuova performance teatrale della Filodrammatica Girasole è un successo. Ed è un successo straordinario. Al debutto, il 27 ottobre, il cineteatro “Cannata” era pienissimo. Ma non pieno di un pubblico che si trovava lì per caso o per ammazzare la noia, ma pieno di un pubblico che ha riso e sorriso perché gli attori della filodrammatica, seppur dilettanti e che fanno altro di mestiere, hanno convinto e hanno trascinato tutti in una vicenda surreale ma con un’importante morale.

La magia del teatro

Questa è la magia del teatro: quella di abbattere ogni barriera e mostrare l’essere umano in tutta la sua essenza. Il teatro è finzione, ma è anche superamento di sé stessi, è sapersi mettere in gioco vestendo panni altrui, saper indossare una maschera e vivere una realtà diversa. Il teatro è magia perché ancor prima della magia vi è l’amore che traspare da parte dei membri di questa associazione filodrammatica, che negli anni ha sempre regalato alla comunità spettacoli di altissimo livello, nel voler fare teatro. E questo amore si percepisce, anzi lo si vive. Perché in ogni battuta, anche quella dell’ultimo attore si celano mesi e mesi di lavoro, di impegni, di tempo impiegato per curare la giusta intonazione, il giusto tempo, la giusta gestualità in modo da far divenire anche l’ultimo attore il primo quando recita quella determinata battuta. Il teatro è, quindi, libertà e democrazia, luogo dove tutte le carte si mescolano e chi è ricco sarà povero e viceversa. E, quindi, per fare un buon teatro ci vuole umiltà e coraggio, bisogna sapersi scommettere sapendo bene che questa scommessa porterà certamente buoni frutti.

Ovviamente non sarà anticipata nulla della trama in quanto sia il 28 che il 29 alle 20:30 andranno in scena ulteriori repliche della commedia, l’unica cosa da dire è che sì, vale proprio la pena andare a vedere la Commedia della Filodrammatica Girasole “Pompieri in tacchi a spillo”.

La commedia in 2 atti

Ricordiamo che “Pompieri in tacchi a spillo” è una commedia brillante in due atti di Eva De Rosa. La regia e l’adattamento dell’opera è stata curata da Gaetano Di Dio, le scenografie originali sono curate da Mimmo Arena con Giuseppe Agrusa e Luigi Incardona, a presentare le serate sarà Martina Cacciato, i suggeritori sono Chiara Zuco e Ciccio Schillaci, la Direttrice di Scena è Tina Scardino, il direttore di sala Tano Lo Gioco, il trucco e parrucco è curato da Tina Scardino e Filippa Stivala, i costumi da Loredana Nisi, Maria Grazia Vega e Bettina Li Volsi, la ricerca musicale è stata curata da Mariangela Di Pasquale, l’arredamento da Mobili Buttafuoco, la Segretaria di produzione è Maria Grazia Vega e il disegno e la progettazione grafica è stata curata da Tina Scardino.

Gli attori

E poi ci sono loro: gli attori che, in ordine di apparizione, sono Mariano Lo Votrico (Totò, ragazzo fissato coi social), Gianluca Fiscella (il Nonno, padre di Fulvio e Rosa), Lucia Maddaleno (Rosa De Michele, sorella di Fulvio), Marzia Marassà (Silvia De Michele, figlia di Fulvio), Francesco Occhipinti (Fulvio De Michele, pompiere migliore amico di Giovanni), Stefano Paterniti (Dante, il curioso del condominio), Toni Mazza (Giovanni Paglia, collega e miglior amico di Fulvio), Anna Vetri (Fiammetta, vicina di casa fissata con le tisane), Luisa Di Franco (D.ssa Monica Lavazza, lavora per le assicurazioni), Dino Maddaleno (Avv. Carlo Sacco, avvocato della compagnia di assicurazioni), Enzo Rizzo (Andrej Comasky, rabbino amico di Silvia e Anna) e Benedetta Gentile (Anna, amica di Silvia).

Alain Calò