Defunti, la polizia commemora i suoi caduti

Nella mattinata di oggi, nel giorno della commemorazione dei defunti, ci sono state diverse iniziative della polizia. Nella stele situata all’interno del complesso “G. B. Giuliano” di Enna bassa, il vicario del questore, primo dirigente della Polizia di Stato Giuseppe Anzalone, alla presenza del vicario del prefetto di Enna Giuseppe Sindona, ha deposto una corona, a ricordo di tutti i caduti della Polizia di Stato.

Il momento di preghiera

Dopo il “Silenzio d’ordinanza” per onorare tutti i caduti e i defunti, don Angelo Lo Presti, ha tenuto un momento di preghiera e una breve riflessione sui valori e sull’importanza della ricorrenza.

Corona sulla tomba di Giuliano

Nella stessa mattina, nel cimitero di Piazza Armerina, il vicecommissario Giuseppe La Rosa, Funzionario in servizio presso il commissariato di Piazza Armerina, alla presenza di rappresentanti dell’amministrazione comunale e di altre forze di polizia, ha deposto una corona sulla tomba di Boris Giuliano, capo della Squadra mobile di Palermo, ucciso dalla mafia.

Iniziativa a Catenanuova

Nel cimitero di Catenanuova, il personale della Questura di Enna ha presenziato alla commemorazione dell’agente della Polizia di Stato Giuseppe Scavaglieri, caduto in servizio il 14 febbraio 1987, per mano di terroristi delle Brigate rosse.

Il cicario del Questore ha evidenziato l’importanza di commemorare i caduti della Polizia di Stato, per non dimenticare l’altissimo sacrificio profuso dai suoi appartenenti per garantire la sicurezza dei cittadini.