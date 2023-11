Il ritorno delle Province, incontro ad Aidone

Il ritorno delle Province sembra essere sempre più vicino e tra le soluzioni auspicate c’è certamente l’elezione dei presidenti e dei consiglieri, così come avveniva un tempo.

Il convegno ad Aidone

Un tema che sta scaldando il dibattito politico: parte da queste premesse il convegno “Province?”, che sarà celebrato la prossima domenica, 5 novembre, alle 17, ad Aidone, alla Factory Rocca di Cerere. Promosso da Enzo Lacchiana, ex sindaco del comune di Aidone, l’evento, realizzato con il patrocinio del Comune di Aidone e in collaborazione con la Pro Loco, sarà occasione per un dibattito sul tema a largo respiro.

L’utilità dell’ente

Afferma Lacchiana: “Il tema delle Province è di grande attualità. Si pensa che presto si possa procedere all’elezione diretta del Presidente e del Consiglio provinciale al di là delle questioni giuridiche che saranno alla base delle scelte che saranno operate dal Governo regionale e nazionale. Col convegno, si punta ad

approfondire le ragioni, l’utilità e la funzione che l’Ente intermedio Provincia, con gli organi eletti dai cittadini, possa rappresentare per il futuro della nostra comunità delle Aree interne e per le politiche dello sviluppo più significative (Pnrr…). Annamaria Raccuglia, sindaco del Comune di Aidone e Gianni Cianciolo, presidente della Pro Loco porteranno i saluti istituzionali.

Ci sarà ex presidente provincia Torino

Assumerà la presidenza Antonio Saitta, già presidente della provincia di Torino (2004 -2014) e dell’Unione Province italiane (2012/2014). Previsti gli interventi di Francesco Attaguile, presidente Arces. già

sindaco di Catania e di Giovanni Ferro, sindaco del comune di Mirabella Imbaccari. Coordinerà i lavori Enzo Lacchiana. Le conclusioni dell’on. Marco Falcone, assessore regionale all’Economia.

Angela Rita Palermo