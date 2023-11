FdI a Piazza, “nessuna spaccatura, sono una sparuta minoranza”

“A Piazza Armerina non c’è alcuna spaccatura dentro Fratelli d’Italia”. Lo riferisce una fonte politica di FdI, per cui l’iniziativa del commissario del circolo di Piazza Armerina e di altri 19 iscritti che, in una lettera, hanno contestato le scelte del sindaco Nino Cammarata, è riconducibile ad uno sparuto gruppetto.

“Sono una ristretta minoranza”

“Si tratta di una rimostranza di una ristrettissima minoranza a fronte di 350 tesserati” riferisce ancora a ViviEnna la fonte politica di Fratelli d’Italia. “Peraltro, ci sarà il congresso nelle prossime settimane che si tradurrà con l’elezione del nuovo segretario” chiosa l’esponente politico, lasciando intendere che i rapporti di forza sono abbastanza chiari.

Ultimatum di Pogliese e Galletta ai “ribelli”

Di certo, il partito ha preso una posizione netta per il sindaco Nino Cammarata dopo che nei giorni scorsi sono intervenuti il coordinatore regionale di FdI, Salvo Pogliese, ed il commissario provinciale di FdI di Enna, Giorgio Galletta che, anzi, hanno minacciato epurazioni.

“Auspichiamo che la protesta di questi giorni rientri, viceversa verranno adottate le procedure previste nei confronti di chi percorre una strada incompatibile con quella intrapresa dal partito” hanno riferito in una nota.