Il papa elogia vescovo di Piazza Armerina, “è stato perseguitato”

Papa Francesco ha ricevuto in udienza il gruppo dell’Associazione Piccola Casa della Misericordia di Gela A inizio discorso, salutando i presenti, come riporta l’AGI, ha voluto esprimere il suo elogio al vescovo di piazza Armerina, monsignor Rosario Gisana. “Bravo, questo vescovo, bravo”, ha detto a braccio.

“E’ stato perseguitato”

“È stato perseguitato, calunniato e lui fermo, sempre, giusto, uomo giusto. Per questo, quel giorno in cui andai a Palermo, ho voluto fare sosta prima a Piazza Armerina, per salutarlo; è un bravo vescovo”.

Nel luglio scorso a Gela è stato rinviato a giudizio un catechista per presunti abusi su un minore. Le indagini coordinate dalla Procura e condotte dalla Squadra Mobile di Caltanissetta e dal Commissariato di Gela hanno preso avvio nel 2022, quando la giovane vittima ha testimoniato in un diverso procedimento penale a carico di altro soggetto, denunciando abusi che raccontava di aver subito fin da quando era ancora dodicenne protrattisi per i successivi sei anni. Il giovane avrebbe informato di tutto il vescovo di Piazza Armerina Rosario Gisana, che a sua volte era già stato informato da un altro sacerdote.

La vicenda di don Rugolo

Monsignor Gisana già in qualche modo coinvolto nell’inchiesta su pedofilia e abusi che vede coinvolto il sacerdote don Giuseppe Rugolo, poi trasferito. Monsignor Gisana ha sempre respinto ogni suo coinvolgimento nella vicenda