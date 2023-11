La Rete l’Abuso contesta il papa, “niente giustizia per vittime”

“Spazzata in un nanosecondo direttamente dalla bocca di Papa Francesco, qualunque oramai flebile speranza rimasta di giustizia in Italia, per le vittime di abusi sessuali del clero cattolico. L’unico paese in Europa inerte in materia e al momento oggetto per inadempienza di una petizione al Parlamento Europeo”.

L’attacco al papa Francesco

Lo afferma in una nota la Rete L’Abuso commentando le parole del Papa sul vescovo di Piazza Armerina, monsignor Rosario Gisana “malgrado quanto emerga dall’indagine giudiziaria in corso a Enna”, “coinvolto dalla Giustizia civile (ma non indagato) in più procedimenti oltre alcaso Rugolo”.

Domani requisitoria pm su don Rugolo

“Tutto con una tempistica tanto perfetta quanto sospetta non solo nell’inaspettata posizione di Papa Francesco, contraria ai suoi stessi decennali proclami di tolleranza zero, ma perché il tutto accade alla vigilia della requisitoria di domani, presso il tribunale di Enna dove parleranno le parti”, sottolinea l’associazione che tutela le vittime di abusi