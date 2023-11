Pallamano, Mattroina sbanca Marsala

Una vittoria schiacciante, con un punteggio finale di 39-22 per le ragazze di mister Francesco Andolina, che fuori casa, a Marsala, hanno battuto le loro avversarie. La partita è stata caratterizzata da un gioco dinamico e avvincente, in cui le giocatrici di entrambe le squadre hanno dato il massimo per ottenere la vittoria.

La gara

Il primo tempo, si chiude già con un vantaggio per le ragazze della Edilspi Mattroina, 22 a 11.

Nel secondo tempo la Edilspi Mattroina spinta ancora da La Ferrera e Rotondo e dalle ottime parate di Armeli, prende il largo e conduce la partita senza problemi.

“La partita è stata caratterizzata da diversi momenti salienti che hanno reso l’incontro ancora più emozionante, afferma Giusi La Ferrera, Abbiamo dimostrato una grande varietà di azioni offensive e difensive utilizzando sia tiri dalla distanza che azioni ravvicinate per superare la difesa avversaria.

Grande abilità nel gioco di squadra, con passaggi precisi e una buona visione di gioco, che è quello che nella prima parte di campionato è mancato, speriamo di ripeterci sabato nella prima giornata di ritorno contro la pallamano Aretusa di Siracusa”.

Sandra La Fico