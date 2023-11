Calcio, il Troina sulla scia della capolista Agira

A.S.D. Città Di Troina stravincente in casa per 7-0 contro lo Sporting Fiumefreddo nella settima

giornata del campionato di seconda categoria. La vittoria dei rossoblu era certamente prevedibile per

la differenza di valori tecnici fra le due squadre, già ampiamente rivelatisi nelle precedenti giornate. La

squadra ospite, più che al ruolo di avversaria, riesce a malapena ad assolvere a quello di “sparring partner”, in una partita che è sembrata più una tranquilla sessione di allenamento che una

competizione agonistica.

La valanga di gol

Poco male per i padroni di casa che riescono, comunque, e non è da tutti, a collezionare ben 7 reti, un “tesoro” che potrebbe rivelarsi utile nel prosieguo del torneo per eventuali calcoli di differenza reti a parità di punteggio con altre squadre. I rossoblu, come spesso accade, segnano nei primissimi minuti di

gioco con Santoro, autore di una tripletta a cui fanno eco le reti di Biondi, Comico, Destro e Giamblanco (nell’ordine 6’ Santoro, 19’ Biondi, 24’ Santoro, 29‘ Giamblanco, 42’ Comico, 61’ Destro, 90’ Santoro). Fra tutti, un plauso va certamente a Giamblanco che, instancabile corridore, oltre a trovare il gol ha spaziato in lungo e in largo, dando una bella prova di agonismo.

L’allenatore

Al termine della gara queste le parole di mister Salvatore Compagnone:” Nonostante il risultato

roboante, la squadra ha espresso ottime trame di gioco. L’applicazione dei ragazzi è stata fruttuosa,

interpretando con efficacia diverse situazioni di gioco. Gara con la Nike 2022? Per ora godiamoci

questa vittoria, consapevoli che la strada è ancora lunga”.

Il prossimo turno

Il Città Di Troina mantiene quindi il 2 posto in classifica, a soli 2 punti dall’Agira ed a parità col

Città di Francavilla. La prossima partita, fuori casa con la Nike 2022 di Giardini Naxos sarà particolarmente delicata. Nella stessa giornata infatti sia l’Agira che il Città di Francavilla saranno impegnate in partite che si prevedono meno impegnative, mentre la Nike 2022, qualora vincente contro i rossoblu, potrebbe consolidare la posizione in zona play off e sicuramente venderà cara la pelle.

Sandra La Fico