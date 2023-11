Incidente stradale ad Aidone, un morto

Sulla strada statale 288 “Di Aidone” il traffico è rallentato in prossimità del km 49,600, ad Aidone, a causa di un incidente.

Incidente autonomo

Per cause in corso di accertamento, una vettura è uscita di strada autonomamente e, nell’impatto, una persona ha persona ha perso la vita.

Le indagini

Le indagini sono tutt’ora in corso per svelare in che modo il conducente ha perso il controllo del mezzo, se per distrazione o perché colto da un malore.

I primi soccorsi

I primi a prestare soccorso alla vittima sono stati alcuni automobilisti che hanno visto la macchina della vittima sbandare. Si è compreso subito che le condizioni del conducente erano gravi, infatti sono stati inutili i tentativi di tenerlo aggrappato alla vita.

I rallentamenti

Naturalmente, le operazioni di soccorso e le indagini su quanto accaduto stanno creando dei forti rallentamenti alla circolazione. “Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile” spiegano dall’Anas.

Secondo incidente nell’Ennese

Nella notte tra sabato e domenica scorsa, un altro incidente autonomo si è verificato nell’Ennese, in particolare a Centuripe. Un giovane, per cause tutt’ora al vaglio dei carabinieri, ha perso il controllo della sua macchina, una Alfa Mito, che si è ribaltata e per poco non è finita in una scarpata profonda 40 metri. Sono stati i vigili del fuoco di Enna ad estrarlo dalle lamiere, poco prima i residenti delle palazzine vicine avevano fermato la macchina con delle corde per evitare che finisse nel burrone. Il ragazzo è stato poi trasferito in ospedale, al San Marco di Catania, dove è ricoverato ma non correrebbe pericoli di vita.