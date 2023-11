Festa delle Forze armate, cerimonia ad Aidone

Domani, 4 novembre, evento commemorativo, anche ad Aidone, per il 105° Anniversario della fine della Grande Guerra – Festa dell’Unità e delle Forze Armate.

La cerimonia

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Annamaria Raccuglia in uno con il presidente della sezione locale dei Combattenti e Reduci Filippo Lacchiana, invitano la cittadinanza e le locali associazioni d’Arma e civili alla cerimonia commemorativa in occasione della giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate, che rappresenta un momento di profondo riconoscimento in memoria dei valorosi caduti, per ricordare i combattenti per la Patria e per celebrare, quest’anno, il 105^ anniversario della vittoria contro l’esercito austro-ungarico a Vittorio Veneto nella Prima guerra mondiale.

Il rito religioso

Nel pomeriggio, alle 16, sarà officiata la messa nella chiesa di Santa Maria La Cava. A seguire, da piazza Cordova, il corteo delle autorità civili e militari e dei rappresentanti dell’Associazione combattenti e reduci raggiungerà il monumento dei Caduti in Guerra, in piazza Vittorio Veneto, per la deposizione di

corone d’alloro. Le varie fasi della commemorazione saranno scandite dalla Banda musicale “V.

Bellini”.

Angela Rita Palermo