“Non siamo coi Forconi”, Presidio Dittaino prende le distanze

“In relazione al comunicato dei forconi si precisa che il Presidio di Dittaino non è coinvolto nella loro iniziativa nè in altre iniziative politiche”. Lo afferma il presidente del Comitato del Presidio Dittaino, Maurizio Mocciaro dopo l’intervento di ieri del movimento dei Forconi che ha annunciato di voler partecipare alle elezioni amministrative ad Enna anche in difesa delle aziende agricole.

“No a strumentalizzazioni politiche”

“Infatti, siamo convinti – aggiunge il presidente del Comitato del Presidio Dittaino, Maurizio Mocciaro -che la protesta del settore agricolo non debba essere strumentalizzata dalla politica di nessun colore politico, così come è successo in passato e purtroppo continua a succedere. La politica ha dimostrato di essere incapace e di non volere affrontare ne le crisi strutturali ne le emergenze drammatiche che stanno distruggendo il settore e avranno una pesante ricaduta sull’economia”.

“Siamo contro questa politica”

Il rappresentante del Presidio del Dittaino non intende avere movimenti o partiti accostati alla loro iniziativa. “La nostra protesta – dice – è anche contro questa politica ed a tutela del nostro lavoro e del diritto dei cittadini ad avere cibo genuino e non quello inquinato e dannoso per la salute, importato con la complicità di Regione, Stato ed Europa, dall’estero in concorrenza sleale con i nostri prodotti, apprezzati nel mondo per gusto e genuinità. Pertanto, chiediamo di pubblicare la nostra smentita e, comunque, diffidiamo chiunque dall’accostarci ad iniziative politiche e/o partitiche e tuteleremo la nostra immagine ed autonomia in tutte le sedi giudiziarie”