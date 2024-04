Dc, Rampulla è segretario, Cuffaro, “veto su di noi per le Europee”

Senza grandi sorprese Nello Rampulla è il nuovo segretario provinciale della Democrazia cristiana. Un’elezione scontata al congresso provinciale tenutosi ad Enna, all’Hotel Federico II con oltre 500 partecipanti, visto che c’era una unica lista in corsa mentre Stefania Fazzi è il presidente provinciale.

Raccolta firme per Santoro

Al congresso sono spuntati dei moduli per raccogliere le firme della lista del giornalista Michele Santoro, Pace, terra e dignità”. Una iniziativa che sta sorprendendo tutti, dagli stessi iscritti della Dc all’intero mondo politico, soprattutto per i trascorsi tra il giornalista, noto per le sue battaglie contro la mafia, e l’ex presidente della Regione.

Lo scontro in tv

In tanti ricordano ancora lo scontro tra i due al Teatro Biondo di Palermo in occasione della staffetta tra Samarcanda, allora condotta da Santoro, ed il Maurizio Costanzo Show, la storica trasmissione di Costanzo, sul cui palco, c’era Giovanni Falcone. Fu Cuffaro, allora giovane politico democristiano, ad attaccare la trasmissione, parlando di “giornalismo mafioso” che “fa più male alla Sicilia di dieci anni di delitti”.

“Vogliono impedirci di partecipare alle Europee”

Le cose sono poi andate in maniera diversa, con la condanna di Cuffaro che, però, si è ricostruito, tornando, ancora una volta, in campo ed a distanza di 33 anni da quel confronto l’ex presidente della Regione ha deciso di tendere la mano al giornalista. “Siamo tutori della libertà e democrazia e vogliono impedirci di partecipare alle elezioni europee e non impediremo quindi al nemico di tutta una vita di partecipare” ha detto Cuffaro.

L’emozione di Lantieri

Presente al congresso anche la parlamentare regionale di Forza Italia, Luisa Lantieri, amica dell’ex presidente della Regione, anzi, in questi giorni si è anche discusso di un sostegno della Dc alla Lantieri se gli azzurri l’avessero candidata alle Europee.

Forza Italia, nelle ore scorse, ha annunciato i sei siciliani nel collegio Sicilia-Sardegna e la Lantieri non c’è. La deputata è stata salutata con un applauso e lei ha ringraziato i partecipanti del congresso, confessando la sua emozione. C’erano anche altri esponenti politici come Stefania Marino del Pd, Francesco Comito del Mpa, Claudio Millia della Lega

L’attacco a Calenda

Il segretario democristiano Stefano Cirillo ha annunciato di voler presentare una denuncia contro il senatore di Azione, Carlo Calenda, per via delle sue insinuazioni sulle preferenze riconducibili a Cuffaro ed ha risposto a Cateno De Luco sostenendo che i voti della Dc non puzzano. Infine, l’assessore regionale alla Famiglia, Nuccia Albano, ha detto che l’ostracismo verso la Dc è sintomo di paura.

Ipotesi accordo con Renzi

Non è ancora tramontata l’ipotesi di un accordo con Renzi per le Europee. I due leader, l’ex presidente del Consiglio e Cuffaro, erano ieri ad Agrigento e non è escluso che il punto di intesa potrebbe essere la candidatura di Marco Zambuto nella lista renziana.