Bus si “incastra” in via Roma, traffico in tilt a Enna

Un bus turistico è stato la causa della paralisi del traffico ad Enna: il mezzo ha imboccato via Roma ma la strada è come un imbuto, praticamente inaccessibile per bisonti come quello e così si è formato una colonna di veicoli che ha mandato su tutte le furie gli automobilisti.

Si è reso necessario l’intervento degli agenti della Polizia municipale che hanno dato indicazioni all’autista del bus per provare ad uscire dalla “gola”. E così è stato deciso di far proseguire il mezzo per un po’ per fare manovra ed uscire da quella zona.