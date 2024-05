Settimana Federiciana, giornata con gli studenti al Neglia

Per la giornata dedicata alla Festa dell’Europa 2024, Enna vedrà nella giornata di giovedì protagonisti gli studenti di ogni ordine e grado al teatro comunale Francesco Paolo Neglia per una intensa mattinata della Settimana europea federiciana.

Festa d’Europa

Si partirà alle 9:30 con le esibizioni teatrali e musicali dedicate alla Festa dell’Europa che domani sarà celebrata segnando l’anniversario della storica dichiarazione in cui l’allora ministro degli Esteri francese Robert Schuman espose l’idea di una nuova forma di collaborazione politica in Europa, che avrebbe reso impensabile la guerra tra le nazioni, una proposta di pace considerata atto di nascita dell’Unione europea.

I premi

Seguirà una seconda parte con le presentazioni e le premiazioni degli elaborati artistici, letterari e multimediali che hanno partecipato al Premio Europa “Edoardo Fontanazza” e al Premio speciale “Rocco Lombardo”.

Il concorso Fontanazza, dedicato alla memoria del pedagogista e sportivo ennese innamorato del messaggio di Federico II, per l’anno scolastico 2023-2024 ha avuto per tema “Unità nella diversità. Le architetture federiciane in Sicilia come presidi federalisti di difesa della pace e della cooperazione tra i popoli. La lettera di Federico II a papa Gregorio IX, custodita nella Torre di Federico, esprime la volontà dell’imperatore svevo di preferire l’arte della diplomazia a quella della guerra. Tracce e memorie federiciane nei luoghi ennesi: castello di Lombardia e Torre di Federico”.

Il premio Lombardo, dedicato al poliedrico storico dell’arte cittadino onorario di Enna e tra i primi sostenitori della Settimana europea federiciana, andrà allo studente che si distinguerà particolarmente per meriti di approfondimento nella ricerca storica federiciana europeista.

I tre studenti

La mattinata sarà presentata da tre studenti della classe quarta del liceo scientifico Farinato: Veronica Zaffora, Antonino Roccasalva e Carola Marmo. Saranno presenti le istituzioni cittadine, i dirigenti scolastici e i docenti delle scuole ennesi, i rappresentanti delle famiglie Fontanazza e Lombardo e i membri della Commissione dei premi, Cettina Rosso (presidente della Casa d’Europa e della stessa commissione), Paola Rubino (presidente del Centro studi Federico II di Svevia, Adelia Martorana (psicopedagogista), Elisa Di Dio (docente, attrice e scrittrice) e Maria Renna (coordinatrice delle scuole e della Festa dell’Europa per la Settimana europea federiciana).

Saranno esposti nel foyer per tutta la giornata i gioielli federiciani realizzati dagli allievi del liceo artistico Cascio e le opere pittoriche firmate dai ragazzi del liceo classico Colajanni.

“A un mese esatto dalle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, Enna lancia il suo appello per la pace tra le nazioni – sottolinea Cettina Rosso – i volti, le voci, il talento e l’entusiasmo dei nostri giovani cittadini ennesi ed europei siano un chiaro messaggio per tutti, seguendo le orme dell’imperatore Federico II”.