Dimensionamento scolastico, vertice per impedire altri tagli

Il commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Enna, Carmen Madonia ha convocato per lunedì 13 novembre alle ore 11 nella sala riunioni dell’Ente, la Conferenza provinciale per l’organizzazione della rete scolastica.

I partecipanti

Al tavolo faranno parte oltre al vertice politico dell’Ente, il dirigente dell’Ufficio Scolastico regionale per la Sicilia Ufficio VI – ambito Territoriale per la Provincia di Caltanissetta ed Enna, i 7 sindaci eletti lo scorso 9 ottobre quali componenti la Conferenza, nello specifico i sindaci di Enna, Agira, Barrafranca, Piazza Armerina, Regalbuto, Nicosia, Troina e Valguarnera e i rappresentanti degli insegnati, del personale Ata e degli studenti.

Alto rischio per la scuola ennese

Un tema di grande attualità che coinvolge l’intero territorio e che desta particolare preoccupazione per le ricadute che tale provvedimento può avere sulle comunità amministrate. “Alta la preoccupazione e l’attenzione del fronte sindacale sulla questione che rischia a loro dire “di creare nuove Istituzioni scolastiche ancora meno gestibili con graduatorie uniche per il personale Ata e docente con conseguente soprannumerarietà, perdita di posti di Dirigenti scolastici e Direttore dei servizi generali e amministrativi e la fine non solo della scuola pubblica intesa come comunità educante atta a colmare i divari sociali e territoriali, ma della stessa scuola all’interno del territorio” spiegano dal Libero consorzio