Ospedale Piazza, Cup chiuso, attesa per 50 utenti, aperto dopo un’ora e mezza

Hanno atteso circa un’ora e mezza 50 utenti che si sono recati al Cup, il centro unificato di prenotazione per le prestazioni sanitarie, dell’ospedale di Piazza Armerina.

La testimonianza

“Siamo arrivati – racconta a ViviEnna un testimone – quasi tutti intorno alle 8, visto che, come indicato nell’avviso, l’apertura è prevista alle 8,15 e con il passare del tempo ci siamo ritrovati in 50, tutti in attesa”.

Cosa è accaduto?

Non sono chiare le ragioni per cui nessun dipendente si è presentato allo sportello. Forse, manca personale, che nella sanità non sarebbe neanche una novità, oppure una cattiva distribuzione tra turni, ferie e malattie, fatto sta che gli utenti hanno avuto dei disagi.

“Non è la prima volta”

“Abbiamo sentito dire – racconta ancora il testimone a ViviEnna – che, per aprire lo sportello, è stato necessario far arrivare un dipendente da Pietraperzia. In effetti, è molto strano, abbiamo anche saputo che non è la prima volta che accade”.