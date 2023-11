Elezione vicepresidente finisce in pareggio, parola alla Regione

Si è infranto mercoledì sera sull’elezione del vicepresidente del Consiglio di Valguarnera il fronte dei 7 consiglieri di opposizione che erano divenute maggioranza consiliare nel corso degli ultimi mesi, dopo le dimissioni dalla carica di Enrico Capuano, dimissioni che hanno poi condotto alla lunga stagione del caso Scozzarella. Il risultato dello spoglio in cui concorrevano due candidati Filippa Greco per l’opposizione/maggioranza ed Antonio Draià per la ex maggioranza ha fatto registrare la grande sorpresa.

Il pareggio

A prevalere come ci si aspettava non è stata Greco che poteva contare su 7 voti, ma si è registrato un risultato di parità: 6 voti per entrambi. Uno dei 7 chiaramente celandosi dietro il voto segreto, aveva votato per il candidato concorrente che in questo caso era Draià. La delusione sui loro volti è stata palpabile, uno aveva tradito e tutti si chiedevano chi potesse essere stato avvalendosi del segreto dell’urna. Anche se le ipotesi già cominciano a circolare, ma nessuno di loro vuole ancora esprimersi. Il risultato di parità non ha dato tuttavia come ci si attendeva un un responso.

Il parere della Regione

La giurisprudenza tempo fa prevedeva che in caso di parità a prevalere fosse il candidato più anziano per

età, nel caso specifico Filippa Greco, ma la nuova segretaria comunale non ha dato un taglio definitivo alla questione e volendo vederci più chiaramente ha chiesto un quesito all’Assessorato Enti locali. Quesito che dovrebbe arrivare nel più breve tempo possibile.

Come nel caso Scozzarella

Sarà quindi ancora una volta l’Assessorato, come nel caso Scozzarella, a dare il responso. Ma le sorprese non finiscono qui perché come d’incanto e con le geometrie variabili che sono tanto di moda nel

mondo d’oggi della politica, i 7 consiglieri si sono ricompattati ieri sera, rinviando ad una nuova data il punto posto all’ordine del giorno sul Piano triennale. Punto rimandato nelle mani dell’Amministrazione

comunale per inadeguatezza, in quanto hanno chiesto che venissero fatte alcune modifiche ritenute da loro ineludibili e non modificabili.

Rino Caltagirone