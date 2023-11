Lunga attesa al Cup dell’ospedale, Asp, “stiamo valutando soluzioni”

“La direzione sanitaria dell’azienda sta cercando la soluzione più idonea per risolvere il problema”.

L’attesa al Cup dell’ospedale di Piazza Armerina

Lo afferma a ViviEnna, con una nota, l’Asp di Enna, in merito ai disagi denunciati ieri dagli utenti che hanno dovuto attendere oltre un’ora e mezza per l’apertura del Cup ricavato nell’ospedale di Piazza Armerina. Secondo quanto raccontato dai testimoni, che si sono rivolti alla nostra testata, non c’era personale all’orario di apertura, indicato, come indicato nella tabella, alle 8,15.

“Eventi fortuiti ed imprevedibili”

Secondo quanto sostenuto dalla stessa Asp, il problema è “aggravato, in questo frangente temporale, da eventi fortuiti e imprevedibili che si sono accavallati” si legge ancora nella nota.