Pallamano, Mattroina schiantata a Siracusa

Nella prima giornata del girone di ritorno del campionato nazionale femminile serie A/2, la Edilspi Mattroina si scontra contro la “corazzata” dell’Aretusa e, fuori casa, viene sconfitta per 43-18.

La gara e le parole del coach

La partita inizia subito in salita, con l’attacco che ha faticato a essere incisivo e una presatazione difensiva che viene comunque valutata positivamente da mister Francesco Andolina, che dichiara:” La frenesia e una cattiva gestione della palla hanno impedito alla squadra di mettere a segno azioni decisive contro una squadra esperta come l’Aretusa. È importante, tuttavia, riconoscere che dalle sconfitte si possono trarre importanti insegnamenti. Nonostante la sconfitta, la Edilspi Mattroina ha dimostrato di avere delle buone basi difensive. Ora, con un approccio più equilibrato tra difesa e attacco, la squadra potrà puntare a ottenere risultati migliori nelle prossime partite”.

E’ questo lo spirito con cui, non ne ha mai fatto mistero, mister Andolina intende affrontare il campionato, imparare dagli errori commessi e lavorare duramente per migliorare e riscattarsi. A testimonianza degli ampi margini di miglioramento e del valore tecnico della squadra, la convocazione avvenuta in settimana delle giovanissime atlete Elisabetta Mascali e Princess Oppong, che hanno preso parte al primo allenamento della rappresentativa regionale femminile in vista del prossimo torneo internazionale “Giochi delle Isole”. Prossimo appuntamento del campionato A/2 il 10 dicembre in casa contro Halikada di Licata.

Sandra La Fico