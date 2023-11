Questura, il nuovo vicario è il nisseno Milazzo

Alessandro Milazzo si è insediato come primo Dirigente nella Questura di Enna, assumendo formalmente le funzioni di Vicario del questore di Enna.

Originario del Nisseno

53 anni, nisseno, è entrato in polizia nel gennaio del 1996. Dopo il corso di formazione per vicecommissari, assegnato al commissariato di Gela dove ha diretto le Volanti e l’U.I.G.O.S., impegnato in numerose operazioni antimafia e in servizi relativi a delicate problematiche sociali, tra cui quella più rilevante della crisi occupazionale del Petrolchimico gelese. In quegli anni ha diretto a scavalco, la Polizia di Frontiera Marittima.

La formazione professionale

Trasferito nel 2001 a Caltanissetta, è stato per 10 anni Dirigente della Digos si è occupato delle proteste attorno alla base di Niscemi (MUOS), delle manifestazioni del movimento dei “Forconi “e delle rivolte degi migranti trattenuti presso Cie di Pian del Lago. Successivamente Capo di Gabinetto e Portavoce della Questura nissena, ha collaborato per 5 anni con i questori nella gestione degli eventi e dei servizi di ordine e sicurezza pubblica della Provincia fino al 2018, allorquando è stato promosso Primo Dirigente.

Esperienza a Lampedusa

Trasferito alla Divisione Anticrimine di Agrigento, è stato impegnato a Lampedusa per l’emergenza dell’immigrazione clandestina.

Dal 2020 a Catania

Nell’estate 2020 è passato alla Questura di Catania dove ha diretto per più di 3 anni la Divisione Anticrimine, aumentando le misure di prevenzione, personali e patrimoniali, finalizzate al controllo dei pregiudicati e al contrasto dell’accumulo illecito di ricchezza.

Ha diretto numerosi servizi, tra cui quelli relativi alle popolari e partecipate manifestazioni in onore di Sant’Agata, al G20 sul Lavoro e Istruzione del giugno 2021 nella città etnea.