Violenza sulle donne, corso di arti marziali per la difesa

Domenica a Troina, presso il centro “Peppino Impastato” si è svolto il convegno-corso IPTS, l’associazione internazionale, la cui mission è l’istruzione in tecniche e tattiche operative, al servizio degli operatori della sicurezza pubblica e privata, oltre che in metodologie applicate per la prevenzione di abusi sulle donne.

La lezione del maestro di Arti marziali

L’evento organizzato da Federica Manto, mamma impegnata nel sociale e G.P.G. (guardia particolare

giurata), in collaborazione con il maestro di Arti Marziali Salvatore Impellizzeri, è stato dedicato alla “Giornata mondiale contro la violenza sulle donne. Ha preso parte all’incontro il maestro Angelo

Cutaia, referente regionale IPTS, ed esperto in sicurezza, protezione e difesa personale operativa,

il sindaco di Troina, Alfio Giachino, e la psicologa Vitalba Mongelli.

Consigli per la difesa

Sono state mostrate tecniche utili all’auto difesa e consigli sul come riconoscere i “campanelli d’allarme” di possibili situazioni violente. Infine, il maestro Salvatore Impellizzeri, con i suoi allievi del gruppo PNK, ha dato vita ad una serie di dimostrazioni della disciplina.

Sandra La Fico