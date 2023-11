Incendio ad Aidone, in azione un Canadair

Un incendio è scoppiato in contrada Castellaccio, nel territorio di Aidone. Le fiamme si sono originate da alcune sterpaglie ma con il passare dei minuti, spinte dal vento, hanno mangiato anche parte della macchia mediterranea presente nella zona ed una porzione boschiva.

L’intervento dei pompieri

Scattato l’allarme sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Enna che hanno richiesto l’intervento di un Canadair per provare ad arginare l’azione delle fiamme. Insieme ai pompieri, ci sono gli uomini della Forestale.

Le indagini

Non sono ancora chiare le ragioni per cui è scoppiato l’incendio, di certo non si può escludere la matrice dolosa.