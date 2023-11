Mense scolastiche, “pasti pessimi ed in ritardo”

Sarà l’effetto domino di quanto sta succedendo in queste ore in altre parti d’Italia o un fatto di suggestione o che invece corrisponda alla verità, sta di fatto che stamane i consiglieri di opposizione di Valguarnera Angelo Bruno e Filippa Greco, su segnalazione di diversi genitori, hanno inviato una pec alla sindaca Draià ed all’assessore al ramo Carmelo Auzzino per renderli edotti sulla bontà dei pasti erogati nelle mense scolastiche valguarneresi.

Le accuse dei consiglieri

Sul banco degli imputati il cibo non ottimale e delle mele apparentemente guaste. “Mensa scolastica da incubo -scrivono i due consiglieri-. Ritardi, frutta pessima, pasti immangiabili e altri disservizi evidenti. Questa mattina- incalzano- alcuni genitori hanno addirittura deciso di portare da casa il pasto ai propri figli, nonostante abbiano già pagato la mensa. Con Filippa Greco e con gli altri colleghi consiglieri comunali andremo a fondo su questa incresciosa vicenda. E che nessuno osi parlare di esagerazione -ammoniscono- perchè parliamo di bambini Adesso serviranno poco le dirette del sindaco di

accuse ai Consiglieri Comunali, serve risolvere il problema, perché noi facciamo il nostro dovere.”

“Su ritardo abbiamo provveduto” dice assessore

Fin qui la nota dei consiglieri Bruno e Greco. Sul problema che si sarebbe venuto a creare risponde l’assessore alla Pubblica istruzione Carmelo Auzzino il quale intende rispondere su tutti i temi posti: In merito ai ritardi – asserisce l’assessore- è vero ci sono stati in passato ma da un po’ di tempo a questa parte i pasti sono puntuali, a seguito delle diverse diffide inviate alla ditta fornitrice dai nostri uffici. L’ho

potuto verificare personalmente in quanto quasi tutti i giorni all’ora della mensa mi faccio il giro dei plessi e constato la puntualità negli orari”.

“No segnalazioni su cibo pessimo”

“Per quanto riguarda – prosegue l’assessore – i pasti immangiabili che i due consiglieri segnalano posso affermare che non mi sono pervenute mai alcune segnalazioni in merito né da parte della dirigente scolastica molto scrupolosa in tal senso né dagli insegnanti né da altro personale il quale pranzano con gli alunni tutto ciò che è previsto per quel giorno. Riguardo le due mele invece a cui i due consiglieri fanno riferimento, non so a quale giorno risale, la foto da loro pubblicata non corrisponde alla data odierna visto che proprio oggi i bambini hanno mangiato come dessert della torta. Infine, il fatto, come da loro asserito, che tanti bambini si siano portati il pasto da casa, da informazioni assunte

presso i tre plessi i pasti richiesti oggi sono in linea con quelli dei giorni precedenti, senza alcuna flessione, oltre i duecento.”

