Enna calcio, ecco Campanella, “qui per vincere”

E’ stato presentato oggi il nuovo allenatore dell’Enna calcio: Giovanni Campanella, 67 anni, uno dei tecnici più esperti nel panorama calcistico siciliano, ex Paternò, che prende il posto di Salvatore Utro, sollevato dall’incarico. Alla conferenza stampa, c’erano i vertici della dirigenza ennese, tra cui il presidente Luigi Stompo, l’amministratore delegato Fabio Montesano, il ds, Giuseppe Restuccia, il responsabile marketing Andrea Scriminaci, il responsabile eventi Santi Capizzi. La redazione di ViviEnna ha intervistato il neo allenatore dell’Enna.

Mister, si sente emozionato?

Non posso ritenermi emozionato, dopo 37 anni di carriera, di certo sono contento di essere qui perché Enna è una società storica e poi la dirigenza ha intenzioni serie ed un progetto chiaro.

Quale è l’obiettivo della stagione?

E’ quello di vincere il campionato, noi ce la metteremo tutta. A tal proposito, ho parlato chiaro con i giocatori, del resto quando si cambia un allenatore è evidente che c’è qualcosa che non va. Devo cercare le cose che non vanno bene e quelle che, invece, sono ancora sane. Naturalmente, per poter raggiungere il nostro traguardo è fondamentale la collaborazione dei calciatori.

Ha chiesto dei rinforzi?

Se avessi chiesto subito dei rinforzi mi avrebbero mandato via subito. I giocatori dell’Enna li conosco, posso dire che la squadra è forte ma ci sono degli infortunati, per cui è importante verificare i tempi per il loro ritorno in campo. Purtroppo, è una situazione che riguarda diversi calciatori e così per evitare acquisti sbagliati, dobbiamo fare il punto. Solo allora, insieme alla società, si deciderà che strada prendere, se, ad esempio, tagliare qualcuno e magari sostituirlo.

Quali sono le favorite per il campionato?

Le favorite sono tre: Paternò, Modica ed Enna. Attualmente, le prime due hanno i favori del pronostico perché la classifica, allo stato, dice questo.