“Vogliamo il refettorio”, protesta a Valguarnera di studenti e genitori

Il presidente del Consiglio d’Istituto dell’Istituto comprensivo Mazzini Gianluca Camizzi comunica che lunedì 20 novembre alle ore 15,30 sarà inscenata una manifestazione di protesta davanti il plesso

Angelo Pavone ove saranno presenti alunni e genitori.

Le ragioni della protesta

Gli alunni su decisione delle famiglie- fa sapere Camizzi- lasceranno le aule scolastiche un’ora prima della fine delle lezioni per partecipare al sit- in. Il motivo è la mancata concessione da parte dell’amministrazione comunale dei locali a piano terra del nuovo immobile per usarlo come refettorio. Un grande locale che sarebbe adatto all’uso ma a tutt’oggi vuoto. Gli alunni del tempo prolungato infatti sono costretti a pranzare sugli stessi banchi di scuola ove fanno lezione durante il giorno ed ove normalmente tengono tutto il materiale scolastico.

Gli appelli al Comune di Valguarnera

“A nulla -afferma Camizzi- sono bastati i reiterati appelli all’amministrazione comunale, da parte delle famiglie affinché venissero concessi quei locali per la mensa scolastica, essenziali anche per l’igiene dell’ambiente, quindi su input degli stessi genitori si è deciso di manifestare”.

L’amministrazione sino a poco tempo fa aveva manifestato l’idea che oltre per la mensa scolastica il piano terra potesse servire anche per la collocazione della biblioteca comunale, ma secondo alunni e genitori il refettorio costituisce priorità assoluta.

Rino Caltagirone