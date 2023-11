Enna, buona la prima di Campanella, Leonfortese ko

Esordio con successo per il neo allenatore dell’Enna, Giovanni Campanella, subentrato ad Utro. Nella gara giocata oggi, gli ennesi hanno battuto la Leonfortese con il risultato di due 2-0. Nel primo tempo ad aprire le marcature è stato Vitello, poi nel secondo il risultato è stato messo in cassaforte da Arquin. Sul parziale di 1-0 Cocimano ha fallito un penalty.

Le parole del mister a fine gara

“La vittoria è stata meritata dalla mia squadra, è vero che abbiamo avuto qualche pausa ma non abbiamo corsi grandi rischi. In merito alla classifica, è vero che il Paternò ha battuto il Modica ma questo non vuol dire nulla perché a giocarsi il campionato saremo in tre: noi, il Modica ed il Paternò. Va detto che noi il Paternò lo affronteremo in casa”.