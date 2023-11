Pallamano, Mattroina vince due voltae

Due vittorie su due, per l’Edilspi Mattroina Handball nel secondo concentramento del campionato regionale under 17. La prima partita, disputata contro la squadra di Marsala, vinta con un punteggio di 33 a 24, è stata molto equilibrata nel primo tempo, con un vantaggio di 15-12 per le ragazze di Troina. Nel

secondo tempo, grazie alle brillanti prestazioni del capitano Furia, autrice di 12 reti, e di Mascali,

autrice di 8 goal, la squadra è riuscita a gestire il vantaggio e a chiudere l’incontro con un punteggio

finale di 33-24.

La gara con il Licata

La storia si è ripetuta anche nella seconda partita contro la squadra di Licata. Anche in questo caso,

il primo tempo è stato equilibrato, con il punteggio di 12-10 a favore di Troina. Nel secondo tempo,

grazie alle ottime prestazioni del capitano Nasca e Guastella, la squadra è riuscita a chiudere l’incontro

con un punteggio finale di 27-20.

Il coach

“Sono molto soddisfatto, spiega il coach, Francesco Andolina, delle prestazioni delle ragazze

e faccio i complimenti alle giocatrici più giovani, che si stanno integrando sempre di più nel team e

dimostrano di poter essere di grande aiuto anche nel campionato di A/2 F. In particolare, Elisabetta

Mascali, classe 2010, che è stata autrice di 11 reti nelle due partite, sta dimostrando delle eccellenti

capacità. Sono fiducioso e sicuro che con questo gruppo di ragazze si otterranno tante soddisfazioni

nel corso del campionato”.

Sandra La Fico