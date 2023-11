Cultura della legalità, patto tra la Federico II di Enna e Lions

Nell’ambito delle iniziative legate alla promozione e cultura della legalità, l’Istituto professionale statale Federico II di Enna ha avviato un progetto in collaborazione con il Lions Club di Enna rivolto agli alunni delle classi quinte e quarte dal titolo “Promuovere la cultura della legalità”.

Il progetto

Tra gli obiettivi del progetto è prevista l’instaurazione di un rapporto di fiducia con la “giustizia” come strumento di servizio e di aiuto della collettività e l’approfondimento del tema dei diritti e doveri del cittadino a partire da ciò che la Costituzione contempla. A tale scopo, il Dirigente scolastico Rosaria Di Prima ha convocato per il prossimo mercoledì 23, presso l’aula magna dell’Istituto, gli alunni delle classi V e IV di tutti gli indirizzi.

La relazione

Per il Lions Club di Enna, presieduto da Salvo Amico, relazionerà Massimo Greco che, da esperto dell’Associazione Siciliana Enti Locali (ASAEL), tratterà il tema “L’educazione civica in chiave formativa”. L’«educazione civica», quale nuovo insegnamento introdotto nell’ordinamento scolastico nel 2019, ha infatti la finalità di formare cittadini responsabili e attivi e quella di promuovere la partecipazione piena e

consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri.

L’educazione civica

Grava infatti sulla scuola il compito di sviluppare una “coscienza collettiva” in capo ai cittadini fin dall’età scolare, affinché possano acquisire la consapevolezza della dimensione in cui vivono. Rispetto a questa missione, se è vero che alcuni dei percorsi più diffusi, sulla cultura della legalità, della pace, la solidarietà, la difesa dell’ambiente, l’accoglienza interculturale della diversità, e la giustizia sociale alla cultura dei diritti, dimostrano, da un lato, la vitalità della scuola italiana, non si può non registrare, ancora

oggi, il difetto di metodo, obiettivi e contenuti prestabiliti per rendere davvero “disciplina” l’attuale insegnamento dell’educazione civica.