Qualità della vita, Enna scivola al 100esimo posto

Enna scivola al 100esimo posto nella classifica delle 107 province italiane sulla qualità della vita nel 2023, peggiorando la situazione di un anno fa quando era 97esima.

Lo studio di Italia Oggi

Sono i risultati dell’Indagine sulla qualità della vita di ItaliaOggi – Ital Communications, in collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma, giunta alla 25ª edizione.

Sicilia in coda

In coda alla classifica, come nel 2022, c’è la calabra Crotone (107ª), insieme alle province siciliane Messina e Caltanissetta (105ª e 106ª) ma non se la passano meglio altre province: Siracusa (102), Catania (103), Agrigento (104). Meglio Palermo (98), Trapani (93) e Ragusa (88).

I parametri

I parametri analizzate sono: affari e lavoro, ambiente, istruzione e formazione, popolazione, reati, reddito e ricchezza, sicurezza sociale, sistema salute, tempo libero.

La solita frattura Nord-Sud

Come emerge nell’articolo di Italia Oggi, di Silvana Saturno, “l’indagine 2023 conferma una tendenza: la frattura tra il Centro-Nord, più performante e resiliente, e l’Italia meridionale e insulare, caratterizzata da

una persistente vulnerabilità”.