Strada della Montagna, completata la bonifica

Finalmente è arrivato l’intervento di pulizia, tanto atteso, sulla Sp 17, la strada chiamata della Montagna che da Aidone arriva al bivio per Mirabella, Piazza Armerina, Baccarato. Operai della Provincia di Enna hanno ripulito i bordi dell’arteria viaria extraurbana invasa letteralmente da erbacce, sterpaglie e arbusti,

che la rendevano per diversi tratti parecchio pericolosa. Un lavoro di manutenzione assolutamente necessario.

L’intervento

“Abbiamo ripassato i bordi per ben due volte – assicura un operaio che spiega anche che per effettuare l’intervento, a causa della carenza di personale, si è dovuto fare ricorso all’aiuto di un collega arrivato da Barrafranca, che, a sua volta, avrebbe lasciato scoperto il tratto di provinciale dove opera.

Strada trafficata

La Sp17 è di una certa importanza, per la presenza della zona artigianale, con mezzi pesanti che la

attraversano a tutte le ore del giorno. Numerosi pure i lavoratori pendolari e i proprietari terrieri che raggiungono i loro fondi con i trattori.

Rifacimento segnaletica

La ditta che ha ottenuto i lavori di rifacimento della Sp 17 dovrebbe ancora completare con il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale, anche questo un fatto non trascurabile per la presenza, nel periodo autunnale e invernale, di nebbia fitta. Intanto, fa ben sperare la notizia, data dall’assessore alle Infrastrutture Marco Falcone al recente convegno sulle Province svoltosi ad Aidone, in merito all’intervento di rifacimento della Sp40, la nota strada del Baccarato, che potrà contare su un investimento che si aggirerebbe a quattro milioni di euro.

Angela Rita Palermo