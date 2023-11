Caos FdI a Piazza, si dimette il commissario cittadino del partito

Ha rassegnato le dimissioni da commissario cittadino di Piazza Armerina di Fratelli d’Italia, Roberto Velardita.

La dimissione con una mail

Il dirigente meloniano, in mattinata, ha inviato una mail al commissario provinciale, Giorgio Galletta ed al coordinatore regionale, il senatore Salvo Pogliese, per comunicare questo passo, avvenuto a poche ore dall’autosospensione di due consiglieri comunali di Piazza Armerina, Aura Filetti e Calogero Cursale, che, in polemica con il sindaco, hanno costituito un nuovo gruppo.

La frattura con il sindaco

Velardita ed i due consiglieri sono stati tra i firmatari di quella lettera, inviata nelle settimane scorse sia a Pogliese sia a Galletta, in cui, sostanzialmente, criticavano l’operato del primo cittadino, Nino Cammarata, non condividendo le sue scelte, amministrative e politiche.

La risposta di Pogliese e Galletta

Un dissenso totale che, però, non è stato assecondato dai vertici regionali e provinciali del partito, al punto che gli stessi Pogliese e Galletta, hanno, in un altro documento, difeso il sindaco e bacchettato i firmatari di quella lettera, 19 in tutto, a cui è stata prospettata anche la possibilità di essere messi alla porta.

Le turbolenze in vista del congresso

Il commissario cittadino ha rotto gli indugi, rassegnando le dimissioni, a pochi giorni dal congresso provinciale, che vede proprio il sindaco Cammarata tra i favoriti per la segreteria. Da comprendere, adesso, cosa deciderà di fare il partito: se accettare le dimissioni di Velardita o, invece, avviare un dialogo per provare a ricucire lo strappo.