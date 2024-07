Incendio nell’ex miniera di Pasquasia

Un incendio si è originato nelle ore scorse nell’ex miniera di Pasquasia. Sono stati alcuni passanti a chiedere l’intervento dei soccorsi ed i primi ad arrivare sul posto sono stati i vigili del fuoco del comando provinciale di Enna.

Le indagini

Le alte temperature hanno alimentato le azioni delle fiamme ma, come spesso accade in questi casi, potrebbe trattarsi di un rogo di matrice dolosa. I pompieri sono impegnati a fermare la marcia dell’incendio ed una volta spento saranno avviati i primi accertamenti sia sui danni causati sia sulla matrice del rogo.

Fumo a Caltanissetta, famiglie evacuate

A Caltanissetta, ieri sera, usciva fumo dai tombini. La situazione, in nottata è tornata alla normalità, grazie all’intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale. Tuttavia, per precauzione, su disposizione del sindaco, sono state evacuate dalle loro abitazioni una ventina di famiglie del quartiere San Francesco che sono state ospitate in un hotel della zona e in una scuola. Proprio in quel quartiere, nel pomeriggio, si era sviluppato, nella vallata, un incendio che dopo diverse ore è stato domato con l’ausilio di un elicottero.