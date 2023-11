Carabinieri, celebrata la Virgo Fidelis ad Enna

Anche nella Provincia di Enna l’Arma dei Carabinieri ha celebrato la propria Patrona, la Virgo Fidelis, l’82° anniversario della Battaglia di Culqualber e la “Giornata dell’orfano”.

La cerimonia

Nel capoluogo, presso la Chiesa di San Leonardo in Montesalvo è stata officiata da Frà Domenico Gulioso una Santa Messa a cui ha presenziato una rappresentanza dei carabinieri in servizio ed in quiescenza dell’A.N.C.. Analoghe celebrazioni si sono tenute a cura delle rispettive Compagnie Carabinieri a Nicosia, presso la Chiesa di Santa Maria Maggiore, e a Piazza Armerina, nella chiesa di Sant’Antonio.

Le autorità

Al termine della funzione nel capoluogo, il Colonnello Angelo Franchi, Comandante Provinciale di Enna, nel ringraziare i Frati francescani del Convento di Montesalvo per l’ospitalità e il Prefetto di Enna, Maria Carolina Ippolito, il Questore, Corrado Basile, e il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza.

Colonnello Fulvio Marabotto, per la loro partecipazione, ha evidenziato l’importanza della giornata in cui di fatto l’Arma celebra ben tre aspetti: religioso, storico e sociale.

La Virgo fidelis

La “Virgo Fidelis” divenne Patrona dell’Arma dei Carabinieri l’11 novembre 1949, data di promulgazione del Breve relativo di Papa Pio XII, che in tal senso aveva accolto il voto unanime dei cappellani militari dell’Arma e dell’Ordinario Militare per l’Italia. Il titolo di “Virgo Fidelis” era stato sollecitato in

relazione al motto araldico dell’Arma “Nei secoli fedele”. L’8 dicembre 1949 Papa Pio XII, proclamava ufficialmente Maria “Virgo Fidelis” Patrona dei Carabinieri”, fissando la celebrazione della festa il 21 novembre, giorno in cui si ricorda nella Chiesa la Presentazione di Maria Vergine al Tempio.