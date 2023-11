Colpo di scena, trovati i soldi per le elezioni delle ex Province

La Commissione bilancio della Regione ha trovato la copertura economica per le elezioni delle ex Province, gli attuali Liberi consorzi, che dovrebbero tenersi probabilmente a giugno del prossimo anno.

Il colpo di mano

Come riportato da BlogSicilia, tutto è avvenuto, con un vero e proprio colpo di mano, durante la seduta, che sarebbe dovuta essere tecnica in vista della Finanziaria regionale. La seduta era dedicata all’approvazione dell’aggiornamento del documento economico e finanziario.

I fondi

Con un emendamento che aggiunge due commi all’articolo 4 è stata approvata la copertura finanziaria per gli oneri che deriveranno dalle cariche elette nelle nuove province. Oneri che sono a carico delle province stesse ma con un contributo regionale che viene fissato in 2 milioni e 833 mila euro aggiuntivi rispetto ai trasferimenti nel 2024 e 5 milioni 766mila euro a partire dal 2025.

La differenza è data dalla previsione che le elezioni si tengano a giugno dunque nel 2024 i nuovi eletti restino in carica nelle funzioni per solo metà dell’anno ed abbiano, dunque, un costo dimezzato sul bilancio 2024.

I 10 milioni

Di fatto nel testo originale erano già stanziati 5 milioni, con l’attuale stanziamento aggiunto si arriva a dieci. Il costo complessivo è stimato in venti milioni l’anno quindi con elezioni a giugno, magari insieme alle europee, i fondi per il 2024 ora ci sono.

L’eventualità Election day

Adesso da scegliere c’è solo la data e la maggioranza sembra intenzionata a dar vita ad un election day accorpando le provinciali alle Europee ma la fattibilità è tutta da capire con la nuova norma e con l’incrocio delle norme europee in materia. Non tutti, inoltre, sembrano essere d’accordo. Ma per giocare questa partita ci saranno ancora almeno 3 mesi dopo l’approvazione della Finanziaria.