Troina calcio, a Pagliara per non perdere di vista la vetta

L’A.S.D. Città di Troina si prepara in vista della decima giornata del campionato di seconda categoria, che domenica vedrà la squadra di mister Compagnone impegnata in una difficile trasferta a Pagliara, in provincia di Messina, ad oltre 100 chilometri di distanza che porteranno i rossoblu dai Nebrodi ai Peloritani.

Le gare in programma

Il campionato di seconda categoria è ormai entrato nel vivo e l’esito delle partite in programma fra sabato e domenica, potrebbe stravolgere la classifica. L’A.S.D. Agira, prima in classifica con 22 punti, sarà infatti

impegnata sabato fuori casa contro la Nike 2022, in quarta posizione ad appena 2 punti di distacco dalla

prima e che certamente tenterà di approfittare del turno casalingo per tentare la scalata della classifica, incoraggiata dalle recenti vittorie contro il Città di Troina e la Roccalumera Calcio. Il Città di Francavilla, seconda in classifica con 21 punti, sarà impegnata domenica in trasferta contro lo Sporting Fiumefreddo, terzultimo, una partita che per gli ospiti si prevede in discesa.

Il mister, “gara difficile”

Da ciò la considerazione, ed è l’auspicio delle centinaia di tifosi rossoblu, che il Città di Troina mantenga il passo battendo l’Atletico Pagliara, in un campo che sarà reso pesante dalle pessime condizioni meteo di questi giorni. Il tecnico rossoblu Salvatore Compagnone dichiara: “Contro l’Atletico Pagliara sarà una gara difficile, come tutte le altre d’altronde, ma sono sicuro che la squadra in campo metterà la voglia e la

determinazione che io gli chiedo sempre. Sono fiducioso, i ragazzi in settimana hanno lavorato

bene e insieme riusciranno a superare le difficoltà e le insidie che la gara presenterà“.

Troina contro la violenza sulle donne

Ma c’è un altro evento che precederà la partita di domenica e che vedrà il Città di Troina “scendere

in campo”. La società sportiva, attraverso i canali social ufficiali, ha comunicato la propria presenza e

partecipazione all’importante evento organizzato dal Comune di Troina il 25 novembre in occasione

della Giornata Internazionale Contro la Violenza sulle Donne. La società ha infatti comunicato la

partecipazione alla fiaccolata che si snoderà nelle vie cittadine, partecipazione annunciata con lo

slogan: “NON SOLO IL 25 NOVEMBRE MA OGNI GIORNO, il Città di Troina dice un fermo e

convinto NO alla violenza sulle donne!”.

Sandra La Fico