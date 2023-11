Calcio, il Troina vince e resta sul carro dei play-off

A.S.D. Città Di Troina vince 2 -1 in casa contro il Lagoreal 1981, in un’importantissima partita della

nona giornata del campionato di seconda categoria, che era fondamentale vincere per “non mollare

l’osso” e tenersi saldamente in zona play off, al terzo posto in classifica, ma ad appena due punti

dalla prima A.S.D. Agira.

La partita

La partita è apparsa da subito molto tesa, con le due squadre che si sono affrontate a viso aperto,

senza comunque esporsi troppo. Era evidente, per entrambe le compagini, che la paura di perdere

superava il coraggio di vincere. In un primo tempo sostanzialmente molto equilibrato, è stato il

Lagoreal ad andare in vantaggio al 18’ con Bari (ricordato dai tifosi Rossoblu come massaggiatore,

qualche anno fa, del Troina Calcio). Dopo appena 2 minuti Biondi di testa pareggia e molti tifosi, che

ancora distratti commentavano tra loro il gol subito, venivano colti di sorpresa dall’esultanza dei

calciatori.

Il secondo tempo

Nel secondo tempo il Lagoreal 1981 inizia a mostrare un po’ di affaticamento e la superiorità atletica dei rossoblu confina gli ospiti nella loro metà campo per la gran parte della frazione di gioco. L’attacco del Città Di Troina appare però un po’ sterile, con diverse occasioni che potevano essere sfruttate meglio. Fortunatamente all’87’ ancora una volta Biondi mette a segno la rete del vantaggio con un bel colpo di testa che manda in visibilio la tribuna strapiena. Ottima prestazione dell’attaccante, ma

degno di plauso anche il difensore Ferruzza, che lotta fino alla fine su ogni tentativo degli ospiti e

soprattutto propone diversi e interessanti assist, fra cui quello decisivo per il raddoppio.

Le parole del mister

A fine partita queste le parole del mister rossoblu Salvatore Compagnone “È stata una partita aperta e ben giocata da entrambe le parti. Le uniche cose che ci hanno penalizzato sono state l’approccio e le

difficoltà nello scalare, che ha portato gli avversari ad avere riferimenti di uscita. Nella seconda

frazione, invece, siamo cresciuti dal punto di vista mentale e tecnico-tattico ed abbiamo ricercato gli

spazi utili per attaccare la porta. Il risultato gratifica il lavoro quotidiano svolto dai ragazzi e dallo staff con meticolosa dedizione. Ora testa alla prossima gara che ci vedrà impegnati, in trasferta, contro l’Atletico Pagliara. Tribuna piena? Siamo molto contenti del riscontro positivo che emerge dall’ambiente e ringraziamo tutti quelli che quotidianamente ci stanno sostenendo in questo bellissimo viaggio”.

Sandra La Fico