La nuova illuminazione è un flop, sindaco a impresa, “non pagheremo”

Il sindaco di Enna, Maurizio Dipietro assicura da un lato che non saranno disposti pagamenti per l’azienda autrice dei lavori della nuova illuminazione pubblica fino all’individuazione di una soluzione, dall’altro annuncia possibili azioni legali.

Illuminazione flop

L’amministrazione è irritata per il flop di questo servizio, che presenta delle criticità già emerse nelle settimane scorse, a tal proposito l’assessore ai Lavori pubblici, Francesco Alloro, aveva assicurato che sarebbero state adottate delle contromisure tecniche, evidentemente non si è riusciti a colmare delle lacune.

L’incontro

Nella giornata di giovedì, c’è stato un incontro a cui hanno preso parte oltre al sindaco ed all’assessore ai Lavori Pubblici , il Rup Ing. Russo, il Direttore dei Lavori Ing. Lattuca ed i rappresentanti dall’Ufficio Tecnico Comunale e dell’impresa.

Sindaco, “nessun pagamento”

“Ho avuto modo di ribadire – aggiunge poi Dipietro – che, per queste ragioni, non sarà disposto nessun pagamento, almeno fino a quando non si giungerà alla soluzione condivisa delle problematiche in esame”.

“Pronti a tutelarci”

“Unitamente all’Assessore Alloro – spiega il Sindaco Dipietro – abbiamo avuto modo di rappresentare l’insoddisfazione dell’amministrazione per le problematiche di natura tecnica emerse durante il corso dei lavori, invitando tutti i convenuti, ciascuno secondo le proprie competenze e responsabilità, a porre urgentemente rimedio ai rilievi evidenziati, evidenziando come l’amministrazione non escluda ogni eventuale azione a tutela sua e della collettività”.