Acquisto foraggio, Pd, “10 milioni dalla Regione”

Potrebbe essere una boccata di ossigeno il fondo da 10 milioni destinato al comparto zootecnico destinato all’acquisto del foraggio. Ne da notizia il parlamentare regionale del Pd, Fabio Venezia, ma precisa che l’iniziale stanziamento era di 5 milioni come previsto dal Governo regionale e grazie ad un emendamento presentato dal Pd si è raddoppiata la cifra. “Dopo una lunga battaglia sostenuta oltre che dal Pd anche dal M5S e da Sud chiama Nord, è stato approvata la proposta che prevede lo stanziamento di 10 milioni di euro”.

Proposta approvata

“Da diversi mesi – dichiara il parlamentare del PD Fabio Venezia, tra i firmatari della proposta – sollecitiamo il Governo regionale ad affrontare la crisi del settore agricolo in Sicilia attraverso lo stanziamento di risorse adeguate. Siamo soddisfatti che la nostra proposta sia stata approvata perché occorreva dare un segnale concreto a chi da mesi attende risposte da parte della politica”.

“Regione acquisti foraggio”

Ci auguriamo adesso che la Regione, per il tramite della Protezione civile, acquisti direttamente il foraggio per consegnarlo in tempi celeri agli allevatori al fine di evitare lo sterminio del patrimonio zootecnico siciliano. Da parte nostra – conclude il deputato dem – continueremo a lottare affinché vengano stanziati ulteriori e più significati fondi a sostegno di agricoltori e allevatori.